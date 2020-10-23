Умер друг Михаила Круга и известный шансонье Леонид Телешев

Он стал одним из первых слушателей композиции "Владимирский централ".

Известный исполнитель шансона, поэт и композитор Леонид Телешев умер в 64 года. Об этом сообщил в "ВКонтакте" певец Паскаль. (настоящее имя – Павел Титов).

Последние несколько лет шансонье боролся с онкологическим заболеванием. Телешева могут похоронить на кладбище в Твери.

Леонид Телешев с юности дружил с певцом Михаилом Кругом, они жили по соседству. В 1992 году Телешев продюсировал запись альбома Круга "Жиган-лимон". Также он одним из первых услышал песню "Владимирский централ" и предрек ей популярность.

После гибели Круга Телешев помогал его вдове Ирине в продвижении ее творчества. С 2003 года он занимался организацией ежегодного фестиваля русского шансона "Памяти Михаила Круга" в Твери.

Ранее мы сообщали, что в 58 лет умер музыкальный критик Сергей Соседов.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)