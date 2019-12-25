Умер Сергей Соседов: что известно о смерти музыкального критика

Журналист спускался в отеле по лестнице, упал и повредил голову.

Известный музыкальный критик Сергей Соседов скончался на 59-м году жизни во время поездки в Якутию. По словам его близких, несчастный случай произошел в гостинице в Нерюнгри, сообщил РЕН ТВ.

Мать журналиста Антонина Соседова рассказала, что критик упал, когда спускался по лестнице, и получил травму головы. Персонал вызывал скорую помощь, однако экстренная госпитализация не помогла. Сергей Соседов скончался в больнице.

Предположительно полученная при падении травма привела к отеку мозга. По данным РИА Новости, музыкального критика похоронят на Перепечинском кладбище. Когда тело доставят в Москву, не сообщалось.

Сергей Соседов получил известность как музыкальный критик и телеведущий. Работал в печатных СМИ, на радио и телевидении, участвовал в качестве эксперта в разных телепроектах. Также он был известен своими прямыми оценками творчества артистов российского шоу-бизнеса.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)