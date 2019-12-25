На Западе рассказали о том, что детали случайно оказались в Гонконге.

Потенциально секретные комплектующие детали к американскому многофункциональному истребителю пятого поколения F-35 Lightning II по ошибке были отправлены на китайскую территорию, где местные специалисты их могут подвергнуть изучению. Такое утверждение приводится в материале западного новостного агентства The Bloomberg. Источники авторов публикации утверждают, что элементы самолета компании Lockheed Martin были отправлены в мае 2026 года из Австралии в США для возможного ремонта или утилизации. Однако фирма UPS по неясным пока что мировой общественности причинам доставила груз в Гонконг. В частности, речь идет о фонаре кабины воздушного судна и люка отсека для размещения вооружений. В СМИ уточнили, что упомянутые комплектующие произведены с использованием засекреченных американских технологий, которые обеспечивают радиолокационную малозаметность самолета для противника. По версии источников, "власти Китая получили детали, но пока их не вернули".

Официальные представители Пентагона ранее заявляли аудитории о том, что работают над возвращением комплектующих и выяснением обстоятельств инцидента. В статье говорится о том, что власти США в настоящее время считают, что Пекин стремится получить больше информации о F-35. Опасения относительно этого являются одной из причин срыва сделки по продаже данных истребителей в ОАЭ.

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Фото: pxhere.com