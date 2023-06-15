Китай успешно вернул первую ступень многоразовой ракеты ZhuQue-3

LandSpace сообщила об успешной миссии.

Китайская частная аэрокосмическая компания LandSpace успешно вернула на землю первую ступень ракеты-носителя ZhuQue-3. Соответствующими данными с общественностью поделились местные представители оператора запуска. Известно, что ракета-носитель стартовала с площадки в 7:35 утра по местному времени (в 02:35утра по времени Москвы) с территории пилотной зоны коммерческих космических инноваций "Дунфэн". Через 137 секунд было зафиксировано отсоединение первой ступени ракеты, а примерно в 7:41 утра объект совершил мягкую посадку на посадочную площадку Чжуке-3, распложенную в уезде Миньцинь.

Эта миссия является первым случаем, когда Китаю удалось вернуть ступень ракеты-носителя с помощью посадочной опоры, а также посадить <...> на суше. Испытания дополнительно проверили правильность конструкции и надежность системы многоразовой ракеты-носителя ZhuQue-3 сообщение от LandSpace

Вторая ступень ракеты продолжила полет и вывела спутник Honghu-03 на заданную орбиту.

Фото и видео: YouTube / SciNews