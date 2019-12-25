РГПУ имени Герцена опроверг задержку с уведомлением о незачислении абитуриентки

РГПУ заявил, что уведомил абитуриентку о непрохождении конкурса 31 августа.

РГПУ имени А. И. Герцена заявил, что абитуриентка Екатерина Раджабова не была зачислена в университет из-за непрохождения конкурса на выбранную образовательную программу. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Раджабова подавала документы на программу 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)" по профилю "Экономическое образование и аналитика данных". В университете сообщили, что девушка набрала 166 баллов, тогда как проходной балл последнего зачисленного абитуриента составил 230.

В РГПУ подчеркнули, что приказ о зачислении Раджабовой не издавался именно из-за того, что она не прошла конкурс. Заключенный с абитуриенткой договор на оказание платных образовательных услуг, по данным университета, является одним из условий участия в конкурсе и сам по себе не означает зачисление.

В вузе также заявили, что договор был автоматически расторгнут в соответствии с его условиями. Все средства, уплаченные по договору, университет намерен вернуть в полном объеме.

Отдельно в РГПУ опровергли информацию о том, что абитуриентку якобы несвоевременно уведомили о непрохождении конкурса. По данным университета, сообщение было направлено 31 августа в 12:17 в личный кабинет Раджабовой на Госуслугах. В вузе сообщили, что располагают подтверждением изменения статуса. В пресс-службе РГПУ заявили, что университет действовал в соответствии с законодательством, и призвали СМИ использовать официальные комментарии при освещении ситуации.

Ранее студент Университета имени Бонч-Бруевича подал иск к вузу из-за отчисления в начале учебного года после спора с проректором.

Фото: Magnific