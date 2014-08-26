Спор из-за парковки привел к отчислению студента петербургского вуза

Студент Бонча оспаривает отчисление на выпускном курсе через суд.

Студент Университета имени Бонч-Бруевича подал иск к вузу из-за отчисления в начале учебного года на выпускном курсе, считая причиной конфликта спор с проректором, а не учебные долги. Об этом 78.ru рассказал сам Андрей.

В Петербурге бывший студент Университета имени Бонч-Бруевича Андрей обратился в суд, оспаривая решение вуза об отчислении. По его словам, он был отчислен в сентябре, когда учился на выпускном курсе. В институте причиной назвали наличие долгов, однако сам студент с этим не согласен.

Андрей рассказал, что в мае у него произошел конфликт с проректором по безопасности из-за парковки. Он припарковал автомобиль возле проезда к главному входу вуза, находясь при этом за пределами территории учебного заведения. К нему подошел неизвестный мужчина и в резкой форме потребовал убрать машину. Студент утверждает, что позже узнал в этом человеке проректора по безопасности Застолбина Дмитрия Николаевича. По словам Андрея, после того как мужчина представился, автомобиль был сразу переставлен. Он подчеркнул, что не использовал грубую лексику и не знал, с кем именно разговаривает.

После инцидента была назначена комиссия, на которой рассматривался вопрос об отчислении. Андрей утверждает, что по итогам разбирательства ему было объявлено лишь устное замечание. В сентябре студент узнал, что его отчислили якобы за долги по учебе. После этого он решил обратиться в суд, полагая, что реальной причиной стало неурегулированное разногласие с проректором.

После отчисления Андрей принял решение пройти срочную службу в армии. Он пояснил, что не рассчитывал на восстановление в вузе и не хотел терять год, так как в любом случае планировал служить после окончания учебы. К моменту отчисления у него был наполовину готов диплом по выбранной им теме, над которой он работал самостоятельно из-за отсутствия научного руководителя.

Андрей также пояснил, что автомобиль, из-за которого возник спор, был приобретен родителями для поездок на учебу, так как он проживает далеко от вуза. По документам транспортное средство зарегистрировано на его отца.

Обновленный Колледж судостроения откроется в Петербурге 1 сентября.

Фото: Piter.tv