Обновленный Колледж судостроения откроется в Петербурге 1 сентября

На Кронштадтской улице завершается масштабная реконструкция Колледжа судостроения и прикладных технологий. Уже выполнено более 90% работ, и 1 сентября обновленное образовательное учреждение распахнет свои двери. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

После реконструкции колледж превратился в современный учебный центр с новым производственным корпусом, мастерскими и комфортными условиями для обучения. Двенадцатиметровая галерея соединила старое и новое здания, создав единое образовательное пространство.

Проект имеет особое значение для подготовки специалистов судостроительной отрасли. Современное оборудование и новые мастерские позволят студентам осваивать профессии в условиях, максимально приближенных к реальному производству.

Видео: портал "Строительный Петербург"