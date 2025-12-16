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Стали известны подробности ДТП на бульваре Красных Зорь

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По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Полицейские Петербурга проводят проверку по факту аварии в Невском районе. Как рассказали в МВД России, накануне возле дома 12 по бульвару Красных Зорь 48-летняя водительница автомобиля Lexus, выполняя поворот, не пропустила машину Ford, в результате чего произошло столкновение. От удара последняя иномарка 22-летнего мужчины перевернулась. 

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются правоохранителями. 

Ранее на Piter.TV: водитель внедорожника погиб в ДТП в Лужском районе. Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, после чего опрокинулся. Он скончался в карете скорой медицинской помощи. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, невский район
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб, ДТП,

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