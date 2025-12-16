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Водитель внедорожника погиб в ДТП в Лужском районе

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Мужчина получил серьезные травмы, он скончался в карете скорой медицинской помощи.

Полиция устанавливает обстоятельства и причины смертельного ДТП в Лужском районе Ленинградской области. Как сообщили в МВД России, авария произошла вечером 10 июня на 174-м километре трассы "Павлово — Мга — Шапки — Любань — Оредеж — Луга". 

Предварительно, 50-летний водитель автомобиля Tank 700, следовавший со стороны Луги в направлении поселка Оредеж, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего опрокинулся. В результате мужчина получил серьезные травмы, он скончался в карете скорой медицинской помощи. По факту случившегося организованы необходимые проверки. 

Ранее мы рассказывали о том, что подросток на квадроцикле попал в ДТП в деревне Аннолово. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, лужский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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