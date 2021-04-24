Около 20 моделей китайских авто покинули Россию в 2026 году

В январе–феврале 2026 года продали всего 37 автомобилей.

С начала 2026 года российский автомобильный рынок покинули около двух десятков моделей китайских брендов. Часть ушла безвозвратно, другие теперь собираются в России и продаются под локальными марками. "Газета.Ru" собрала машины, которые уже исчезли из салонов или остались только в виде складских остатков, пишет газета.ру.

Kaiyi — марка, вышедшая на рынок РФ в 2023 году, к лету 2026 года распродала почти все запасы. В продаже осталось не более пяти новых машин в двух регионах. Сборка на "Автоторе" завершилась ещё в начале 2025 года, обслуживание передано "Вотур Мотор Рус".

Chery и сателлиты — Chery серьёзно урезала модельный ряд: исчезли бестселлеры Tiggo 4, Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max. У суббренда Omoda пропал единственный седан S5 и его "заряженная" версия S5 GT — теперь в линейке только кроссоверы C5 и C7.

Bestune (бренд FAW) — сократил линейку вдвое: ушли компактный T55 и более крупный T77. Остались только паркетник T90 и лифтбэк B70.

BAIC — весной покинули кроссоверы X35 и X7. Последний был флагманской моделью с просторным салоном и современной медиасистемой.

GAC — снят с продаж самый доступный кроссовер GS3. Теперь самый дешёвый в линейке — GS4 от 3,3 млн рублей.

Jetour — в марте прекратились продажи X50 и X70. X70 хвалили за семиместный салон, что делало его интересным для больших семей.

GWM — лишился пикапа KingKong Poer, в линейке остался только Great Wall Poer. В 2025 году продали около тысячи KingKong Poer.

Evolute и Belgee — ушли первое поколение i-Sky и дорестайлинговая версия X50, но они уже получили преемников — обновлённый i-Sky и X50+.

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Фото: Piter.TV