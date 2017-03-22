Рынок автомобилей с пробегом в Петербурге вырос на 12%

Тройка лидеров осталась неизменной.

За первые шесть месяцев 2026 года в Петербурге реализовано 92 487 легковых и легких коммерческих автомобилей с пробегом. По данным агентства "Автостат-Инфо", которые приводит автоэксперт Денис Гаврилов, продажи выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Тройка лидеров осталась неизменной:

LADA – 8363 автомобиля (+7%). При этом рыночная доля бренда сократилась с 9,4% до 9%.

Volkswagen – 6253 машины (+17%), что позволило марке нарастить долю рынка с 6,4% до 6,8%.

KIA – 5608 единиц (+3%). Доля корейского бренда снизилась с 6,6% до 6,1%.

В первую пятерку также вошли BMW (5163 шт., +5%) и Mercedes-Benz (4394 шт., –1%). Во вторую десятку наиболее востребованных моделей вошли Hyundai, Toyota, Ford, Skoda и Renault. Самый высокий темп роста продаж среди топ-10 брендов показали Volkswagen (плюс 17%) и Toyota (плюс 16%).

Ранее мы сообщили о том, что Tenet обогнал Chery по продажам в Петербурге за полгода.

Фото: Piter.TV