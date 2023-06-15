ФСБ показала кадры из подпольной лаборатории по аффинажу золота

Преступная лаборатория работала в Екатеринбурге.

Российские силовые структуры показали оперативные кадры из подпольной лаборатории в Екатеринбурге, организаторы которой занимались незаконным аффинажем химическим способом драгоценных металлов. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественный связей при ФСБ РФ. В надзорном ведомстве уточнили, что четверо фигурантов расследования также создали межрегиональный канал пересылки для сбыта товаров в столичном регионе. У задержанных силовики изъяли золото и серебро на общую сумму не менее 13,3 миллионов рублей в виде аффинированных гранул, а также более 800 килограммов вторичного драгосодержащего сырья. Сейчас в отношении злоумышленников ведется уголовное дело по части 5 статьи 191 УК РФ. По незаконному обороту драгоценных металлов в России статья предусматривает наказания до семи лет лишения свободы.

Напомним, что аффинаж является химическим процессом очистки тяжелых металлов от примесей. Порядок определяется законом "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" и постановлением федерального правительства. Документ определяет перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгметаллов на территории страны.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России