В Екатеринбурге 13-летняя девочка надышалась газом и умерла

Тело ребенка обнаружили дома 21 сентября.

В Екатеринбурге девочка-подросток погибла, надышавшись газом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, информация о гибели несовершеннолетней поступило в оперативные службы вечером, 21 сентября. Предварительно установлено, что школьница находилась дома и потеряла сознание из-за паров газа. Медики скорой помощи, прибыв по вызову, констатировали смерть девочки.

Погибшая воспитывалась в неполной семье. На учете в органах системы профилактики правонарушений несовершеннолетних она не состояла. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку, в ходе которой проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Ранее мы сообщали, что 14-летний подросток внезапно умер в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Фото: Piter.TV