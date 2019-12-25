На станции "Комендантский проспект" на пути упал человек

Около 07:40 на входе образовалась длинная очередь.

На станции "Комендантский проспект" петербургского метрополитена утром 22 сентября произошел затор. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, около 07:40 на входе образовалась длинная очередь.

По информации пресс-службы подземки, причиной стало падение человека с платформы на пути. Это была женщина. Ее достали, пассажирка жива, пишет "Фонтанка". Сведений о состоянии пострадавшей пока нет. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее девушка рассказала о тайной съемке в петербургском метро, о которой узнала спустя два года. Инцидент произошел на станции "Ладожская". На записи были запечатлены лицо, фигура и ягодицы потерпевшей. Она планирует обратиться в полицию с заявлением.

Фото: Piter.TV