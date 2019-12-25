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На станции "Комендантский проспект" на пути упал человек
Сегодня, 8:49
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На станции "Комендантский проспект" на пути упал человек

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Около 07:40 на входе образовалась длинная очередь.

На станции "Комендантский проспект" петербургского метрополитена утром 22 сентября произошел затор. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, около 07:40 на входе образовалась длинная очередь. 

По информации пресс-службы подземки, причиной стало падение человека с платформы на пути. Это была женщина. Ее достали, пассажирка жива, пишет "Фонтанка". Сведений о состоянии пострадавшей пока нет. Все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее девушка рассказала о тайной съемке в петербургском метро, о которой узнала спустя два года. Инцидент произошел на станции "Ладожская". На записи были запечатлены лицо, фигура и ягодицы потерпевшей. Она планирует обратиться в полицию с заявлением. 

Фото: Piter.TV 

Теги: метро, происшествия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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