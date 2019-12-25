Аренда жилья в Петербурге резко подешевела: цены на "однушки" упали почти на 10%

Эксперты прогнозируют дальнейшее удешевление.

В сентябре стоимость съемных квартир в России заметно снизилась. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков, арендные ставки впервые за последние 6 лет опустились ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

Средняя стоимость долгосрочной аренды изменилась следующим образом: однокомнатные квартиры подешевели на 2,2%, теперь они сдаются в среднем за 29,7 тысячи рублей в месяц. Двухкомнатные лоты потеряли в цене 5,7% и предлагаются за 40,3 тысячи рублей.

Наибольшее падение цен на "однушки" зафиксировано в трех городах:

Самара – минус 13,3% (до 27,4 тысячи рублей);

Сочи – минус 12,4% (до 42,9 тысячи рублей);

Новокузнецк – минус 9,9% (до 20,9 тысячи рублей).

В крупнейших агломерациях динамика также отрицательная: в Москве снижение составило 0,7% (до 71,2 тысячи рублей), а в Петербурге цены упали сразу на 8,4%, достигнув отметки в 45,6 тысячи рублей.

Эксперты прогнозируют дальнейшее удешевление. По их оценкам, в четвертом квартале текущего года аренда может потерять еще 5–6%. Этому будут способствовать сезонное сокращение спроса и постепенное восстановление объема предложения на рынке.

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Фото: Piter.TV