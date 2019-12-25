В ДТП возле поселка Ульяновка пострадали водитель и пассажир Daewoo

На автодороге М‑10 "Россия" столкнулись два легковых автомобиля.

В Тосненском районе Ленинградской области произошло ДТП с пострадавшими, рассказали в Аварийно-спасательной службе региона.

Утром 22 сентября на автодороге М‑10 "Россия" около поселка Ульяновка столкнулись два легковых автомобиля Daewoo Nexia и Exeed. В результате аварии травмы получили водитель и пассажир первой иномарки. Их деблокировали и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для госпитализации.

Также спасатели отключили аккумуляторы машин. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: в выходные в Петербурге и Ленобласти произошло более 1 тыс. ДТП. В больницы доставили почти 50 человек.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти