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В ДТП возле поселка Ульяновка пострадали водитель и пассажир Daewoo
Сегодня, 9:07
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В ДТП возле поселка Ульяновка пострадали водитель и пассажир Daewoo

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На автодороге М‑10 "Россия" столкнулись два легковых автомобиля.

В Тосненском районе Ленинградской области произошло ДТП с пострадавшими, рассказали в Аварийно-спасательной службе региона. 

Утром 22 сентября на автодороге М‑10 "Россия" около поселка Ульяновка столкнулись два легковых автомобиля Daewoo Nexia и Exeed. В результате аварии травмы получили водитель и пассажир первой иномарки. Их деблокировали и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для госпитализации. 

Также спасатели отключили аккумуляторы машин. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в выходные в Петербурге и Ленобласти произошло более 1 тыс. ДТП. В больницы доставили почти 50 человек. 

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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