Туманное утро и осенняя погода ждет Ленобласть 22 сентября

Днем воздух прогреется до комфортных отметок – столбик термометра поднимется до +12…+17 градусов.

Синоптики поделились метеорологическим прогнозом на вторник, 22 сентября, для Ленинградской области. В регионе ожидается переменная облачность с прояснениями, а местами пройдет кратковременный дождь. Ночью и в первой половине дня на отдельных участках дорог возможен туман. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В темное время суток температура воздуха составит от +5 до +10 градусов. Будет дуть северный, северо-восточный ветер со скоростью от 1 до 6 м/с.

Днем воздух прогреется до комфортных отметок – столбик термометра поднимется до +12…+17 градусов. При этом сохранится прежнее направление ветра, однако его порывы заметно усилятся до 5–10 м/с.

Метеорологические показатели будут меняться плавно: атмосферное давление прогнозируется с тенденцией к росту.

Ранее мы сообщили о том, что в понедельник Петербург будет пребывать во власти циклона.

Фото: Piter.TV; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"