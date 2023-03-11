Актер из "Улиц разбитых фонарей" Дмитрий Шулькин умер в 85 лет

Последние годы жизни артист провел в Германии.

Российский актер и каскадёр Дмитрий Шулькин, получивший известность по сериалу "Улицы разбитых фонарей", скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщили в Гильдии каскадеров России.

Там уточнили, что Шулькин умер 20 сентября. Каскадёр Сергей Мишенев рассказал aif.ru, что в последние годы актер тяжело болел, кроме того, он перенёс инсульт. Дмитрий Шулькин много лет жил за границей, но продолжал приезжать в Россию для работы. Похороны артиста пройдут в ФРГ. Также он состоял в Союзе кинематографистов России.

В отечественном кинематографе Дмитрий Шулькин известен как актер, каскадёр и постановщик трюков. В кино он дебютировал в 1971 году. Зрители запомнили артиста по таким проектам, как "Зимняя вишня — 2", "Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", "Дорожный патруль".

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)