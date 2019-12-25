Собянин оценил идею переноса столицы России в другой регион

По его мнению, практика переноса столиц в ряде стран не привела к заметным результатам.

Перемещение столицы России из Москвы в другой регион было бы неэффективным шагом. Такие решения приводят только к большим затратам федерального бюджета, заявил мэр Сергей Собянин в рамках ХI Московского финансового форума.

Он напомнил, что подобные идеи возникали всегда, например, перенести столицу куда-нибудь за Урал, в Сибирь или на Дальний Восток.

Я полагаю, что это самое простое и наименее эффективное решение. Сергей Собянин, мэр

Вместе с тем, такая практика уже показала в ряде стран, что "это ни к чему не приводит". Градоначальник также с юмором отреагировал на вопрос журналиста, как сделать уровень уюта и комфорта в регионах таким же, как в Москве. Собянин отметил, что "наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы, и, глядишь, все счастливо заживут".

В 2025 году также активно обсуждалась идея переноса столицы из Москвы в Сибирь. Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что это не даст ожидаемого эффекта.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин