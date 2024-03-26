По его словам, перенос столицы не даст ожидаемого эффекта.

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин прокомментировал перенос столицы из Москвы в Сибирь. Об этом он заявил на Всероссийской научно-практической конференции "II Тобольские чтения".

Отвечая на соответствующий вопрос, Орешкин подчеркнул, что перенос столицы не даст ожидаемого эффекта. По его словам, в первую очередь нужно создавать центры экономической активности и инвестировать в инфраструктуру региона. Помощник президента добавил, что в таком случае экономическая активность будет сама протекать.

Также Орешкин заявил, что ряд крупных компаний, включая "Русгидро", уже перенесли свои штаб-квартиры в Сибирь. Кроме того, для улучшения экономической ситуации в регионе необходим перенос экономической активности, улучшение качества жизни и увеличение инвестиций.

Фото: pxhere.com