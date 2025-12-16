В Петербурге скончался известный архитектор и реставратор Андрей Гунич

Андрей Гунич на протяжении многих лет работал в институте "Ленпроектреставрация".

В Петербурге ушёл из жизни выдающийся архитектор и реставратор Андрей Евгеньевич Гунич. В пресс-службе КГИОП отметили, что он посвятил всю свою жизнь сохранению культурного наследия города.

Андрей Гунич на протяжении многих лет работал в институте "Ленпроектреставрация". Его вклад в реставрацию включает такие знаковые объекты, как дворец Безбородко, башни Шлиссельбургской крепости, а также Флажная башня и Петровские ворота Петропавловской крепости. Последние годы его работы были связаны с Католическим храмом на Минеральной улице и усадьбой Санс-Эннуи на Петергофской дороге.

За свои достижения Андрей Гунич был удостоен множества наград, среди которых медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Почетный знак "Почетный реставратор Петербурга" I степени и премия Правительства Санкт-Петербурга "За вклад в развитие реставрационной отрасли в Петербурге".

Ранее мы сообщили о том, что мужчина погиб под колесами Kia на КАД Петербурга.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга