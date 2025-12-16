Мужчина погиб под колесами Kia на КАД Петербурга

Он шел в попутном направлении между второй и третьей полосами.

На Кольцевой автодороге Петербурга накануне произошло смертельное ДТП. Как рассказали в МВД России, на 62-м километре внешнего кольца 38-летний водитель автомобиля Kia Rio, при движении от съезда на Московское шоссе в сторону съезда на Софийскую улицу, сбил пешехода, который шел в попутном направлении между второй и третьей полосами.

В результате аварии неизвестный скончался от полученных телесных повреждений. Его личность устанавливается. По факту происшествия полиция проводит проверку.

Ранее на Piter.TV: на трассе "Лужицы — Первое Мая" произошла смертельная авария. Столкнулись машина Lada и грузовик. Водитель отечественного авто скончался от полученных травм на месте.

Фото: Piter.TV