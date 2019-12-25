Средняя зарплата петербуржцев в мае 2026 года выросла до 128 671 рубля за месяц

Работники сферы информатизации и связи в среднем получили ₽185 004.

Средняя номинальная заработная плата в Петербурге за май 2026 года составила ₽128 671. Такие данные 3 августа опубликовал Петростат.

Расчет производился по полному кругу организаций, включая субъекты малого предпринимательства. По сравнению с апрелем 2026 года показатель увеличился на 0,1 %, по сравнению с маем 2025 года — на 7,2 %.

Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в мае 2026 года выросла на 0,2 % к апрелю и на 2,4 % к маю прошлого года.

Лидерами по уровню зарплат стали сфера добычи полезных ископаемых — ₽253 334, деятельность воздушного и космического транспорта — ₽230 546, водного транспорта — ₽227 733.

В России средняя пенсия работающих выросла за год на 2,6 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv