Западный циклон принесёт дожди в Петербург с 5 августа, сообщил Колесов

Тепло и сухо простоит в Петербурге до среды, затем город накроют дожди и ветер.

В начале недели погоду в Северной столице определяет северная часть антициклона, смещающегося с запада в центр Европейской России. Высокое атмосферное давление обеспечит теплую и сухую погоду без осадков. Температура воздуха поднимется до +21…+23 °С, ветер западный, с усилением в течение дня.

К среде погода начнет меняться из-за приближения западного циклона. Перед его приходом воздух прогреется до +23…+25 °С. Первые осадки ожидаются вечером 5 августа. Шестого и седьмого августа Петербург окажется под влиянием циклона — прогнозируются кратковременные дожди и усиление ветра.

Ранее синоптики отмечали, что 4 августа осадков не будет. Ночью столбик термометра опустится до +14…+16 °С, днем — до +20…+22 °С. Первая неделя августа в целом ожидается прохладной, без сильной жары.

Ранее мы сообщили о том, что во вторник в Петербурге ожидается сухая и прохладная погода.

Фото: Unsplash (Anik Deb Nath)