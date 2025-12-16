В среду в Петербурге ожидается сухая и прохладная погода

Столбики термометров покажут +19…+21 градус.

Сегодня погоду в Северной столице будет определять гребень антициклона, смещающийся с юго-запада. В его зоне влияния в городе установится сухая и прохладная погода с переменной облачностью. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров покажут +19…+21 градус, по Ленинградской области температура воздуха составит +17…+22 градуса.

Ветер будет западного направления, его скорость составит 4–9 м/с. Атмосферное давление останется стабильным – около 762 мм рт. ст., что немного превышает норму.

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Фото: Piter.TV