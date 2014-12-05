В Петербурге школьницы на самокате сбили женщину у ТЦ

Из-за сильной боли в ноге восстановление после травмы может занять около недели.

У торгового центра "Фиолент" на Ленинском проспекте произошел инцидент с участием подростков на электросамокате. Пострадавшая получила травмы, а позже конфликт между сторонами удалось решить мирным путем.

В Санкт-Петербурге 2 школьницы на электросамокате сбили пешехода возле ТЦ "Фиолент" на Ленинском проспекте. После столкновения подростки покинули место происшествия.

По данным 78.ru, девочки в возрасте 13 и 14 лет наехали на женщину по имени Евгения со спины. Пострадавшую доставили в больницу на улице Костюшко. Медики не обнаружили у женщины переломов, однако она получила множественные ушибы.

Позже мать одной из школьниц нашла пострадавшую, оплатила расходы на лечение, после чего стороны смогли урегулировать ситуацию без дальнейшего конфликта.

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Фото: Piter.TV