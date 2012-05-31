В трех районах Петербурга зафиксировали сильные осадки

Подтоплений на территории города не выявили. Специалисты продолжают следить за погодной обстановкой.

В Санкт-Петербурге ночью и утром 1 августа прошли интенсивные осадки. Наибольшее количество дождя выпало в Колпинском районе, однако городская система водоотведения справилась с нагрузкой.

В трех районах Санкт-Петербурга специалисты зафиксировали сильные осадки, превысившие расчетные показатели. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Самый большой объем дождя зарегистрировали в Колпинском районе, где выпало 28,22 мм осадков. Максимальная интенсивность достигала 9,05 мм за 20 минут.

В Пушкинском районе количество осадков составило 17,29 мм, а пиковая интенсивность достигла 9,37 мм за 20 минут. Во Фрунзенском районе выпало 13 мм дождя, при этом максимальный показатель интенсивности составил 9,26 мм за 20 минут.

В Московском районе зафиксировали 19,05 мм осадков, однако расчетный порог превышен не был. Максимальная интенсивность там составила 6,65 мм за 20 минут. В "Водоканале" сообщили, что системы водоотведения работали в обычном режиме.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге ожидается сухая и прохладная погода.

Фото: Unsplash (Anik Deb Nath)