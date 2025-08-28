Новые правила ОСАГО изменили порядок возврата денег за полис

Банк России обновил требования к оформлению ОСАГО.

Автовладельцев ждут 3 изменения в правилах обязательного страхования автогражданской ответственности. Нововведения касаются возврата стоимости полиса, оформления выплат по европротоколу и документов для отдельных случаев использования автомобиля.

С 1 августа в России начали действовать обновленные правила ОСАГО, утвержденные Банком России. В документ внесли несколько корректировок, которые повлияют на порядок взаимодействия страхователей и страховых компаний.

Одно из изменений касается возврата части стоимости полиса. Теперь водитель сможет получить деньги за неиспользованный период страхования, если откажется от договора ОСАГО до даты начала его действия. Ранее при досрочном прекращении договора средства за такой период не возвращались. При возврате суммы страховая компания сможет удержать расходы на ведение дела.

Также из правил ОСАГО убрали указание на конкретный размер лимита выплат при разногласиях участников дорожно-транспортного происшествия. Вместо фиксированной суммы в документе теперь используется ссылка на соответствующую норму закона об ОСАГО.

При оформлении европротокола размер выплаты зависит от обстоятельств аварии. Если у участников нет разногласий и есть фотофиксация последствий ДТП, сумма может достигать 400 тыс. рублей. При наличии разногласий и фотофиксации максимальная выплата составляет 200 тыс. рублей. Если разногласий нет, но отсутствует фотофиксация, компенсация может составить до 100 тыс. рублей.

При наличии разногласий и отсутствии фотофиксации оформить европротокол нельзя, в такой ситуации необходимо обращаться в ГИБДД.

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Фото: Piter.tv