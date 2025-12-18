Таксиста выдворили из России после отказа везти ветерана СВО без руки и ноги

Гражданину Узбекистана аннулировали патент на работу и закрыли въезд на территорию страны до 2032 года.

Водитель такси отказался везти ветерана спецоперации Кирилла Загородникова в Одинцово. После этого мигранта депортировали из России, сообщили в ГУ МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел утром 14 июля. Ветеран СВО вместе с супругой заказали машину, чтобы отправиться к протезисту. По словам женщины, когда водитель прибыл на адрес и увидел ее мужа, то он тут же уехал.

Когда таксист заметил, что Кирилл — инвалид без руки и ноги и идет на протезе, он ударил по газам, резко развернулся и уехал. В приложение пришло уведомление, что водитель отменил заказ Анастасия, супруга ветерана СВО.

Пострадавший Загородников сам является уроженцем Узбекистана, который переехал в Подмосковье из Ташкента несколько лет назад. В 2024 году он подписал контракт с Минобороны и отправился на спецоперацию. В ходе боевых действий мужчина лишился руки и ноги.

По словам жены ветерана, служба поддержки агрегатора предложила в качестве компенсации промокод на 100 рублей. Однако, когда ситуация получила общественный резонанс, Бахрома Тагаева уволили.

В МВД уточнили, что инспекторы аннулировали патент на работу 45-летнему мигранту и закрыли ему въезд на территорию России до 2032 года.

Ранее мы сообщали, что приставы в Петербурге депортировали из РФ свыше 4,5 тыс. мигрантов.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)