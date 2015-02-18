Беглов назвал Александра Меншикова лучшим губернатором в истории Петербурга

Губернатор также заявил, что Александр Меншиков достоин уважения и установки памятника.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал первого генерал-губернатора города Александра Меншикова лучшим руководителем в истории Северной столицы. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.

По словам Беглова, вклад Меншикова в становление Петербурга незаслуженно оказался в тени художественных интерпретаций его биографии. Губернатор отметил, что первый генерал-губернатор был опытным управленцем, а его реальные заслуги заслуживают более высокой оценки.

Беглов напомнил, что Александр Меншиков вместе с Петром I участвовал в освоении территории, на которой впоследствии был основан Петербург. По мнению главы города, именно благодаря его работе были заложены основы дальнейшего развития Северной столицы. Ранее президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по культуре рекомендовал правительству Петербурга совместно с Российским военно-историческим обществом обеспечить установку памятника первому генерал-губернатору города. Завершить эту работу планируется до 20 сентября 2027 года.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов