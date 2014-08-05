В Петербурге 1 августа прогнозируют затяжные дожди

Ночью температура составит +14…+16 градусов, днем воздух прогреется до +20…+22 градусов.

В Санкт-Петербурге в пятницу ожидается облачная погода с периодическими прояснениями, кратковременными дождями и возможными грозами утром.

По прогнозу синоптиков, 1 августа на погодные условия в городе сначала будет влиять холодный атмосферный фронт, который смещается на северо-восток. Затем регион окажется под воздействием тыловой части циклона, расположенного над Карелией.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге составит +22…+24 градуса. В Ленинградской области ожидается от +20 до +25 градусов, а в восточной части региона воздух может прогреться до +28 градусов.

Ветер будет юго-западным, его скорость составит 4–9 м/с. При грозах возможны усиления порывов ветра. Атмосферное давление поднимется до 760 мм ртутного столба, что соответствует близким к норме значениям.

По предварительному прогнозу, в воскресенье местами также могут пройти кратковременные дожди.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 30 июля ожидается ясная погода с потеплением до +25 градусов.

Фото: Piter.TV