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Замначальника ИВС Ломоносовского района отправили под домашний арест
Вчера, 23:25
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Замначальника ИВС Ломоносовского района отправили под домашний арест

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Ограничения будут действовать до 29 сентября.

Заместителя начальника изолятора временного содержания Ломоносовского района Ленинградской области Максима Александрова отправили под домашний арест. По данным Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий, пишет spb.aif.ru.

Следствие считает, что Александров обеспечил возможность проноса в здание ИВС и служебный транспорт запрещенных предметов, включая мобильные телефоны. По версии правоохранителей, эти вещи предназначались для дальнейшей передачи в "СИЗО-1" ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Максим Александров был задержан 20 июля. Свою вину он признал частично. Следствие настаивало на заключении мужчины под стражу, однако суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. 

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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