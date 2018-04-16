Черный дым над Колпино встревожил жителей возле Ижорского завода

Причины выясняют.

В Колпино жители сообщили о появлении черного дыма в районе Ижорского завода. Очевидцы начали публиковать фотографии и сообщения в городских сообществах.

В пресс-службе Колпинского района Санкт-Петербурга сообщили, что информация о пожаре в пункт пожарной охраны не поступала. Для проверки обстоятельств на место направили две пожарные машины. Специалисты должны установить источник дыма и выяснить, связано ли происходящее с возгоранием.

Дополнительные сведения будут опубликованы после получения информации от представителей МЧС.

На прошлой неделе Wildberries столкнулся с пожаром на своем складе в поселке Шушары после массированной атаки беспилотников на Петербург и Ленинградскую область.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)