Петербург участвует во Всероссийском флешмобе "Россия в созидании"

В создании ролика участвовали 92 человека из десяти организаций города.

Санкт-Петербург присоединился к масштабной акции "Россия в созидании" В преддверии 70-летия Дня строителя. В флешмобе приняли участие более 90 представителей строительной отрасли города. Организатором мероприятия выступил городской Комитет по строительству, сообщил портал "Строительный Петербург".

Главным символом петербургского фрагмента стал мост — как образ единства, соединения поколений и эпох. Живую композицию создавали 10 строительных компаний и организаций. На съемочной площадке царила синхронность и слаженность, всё снималось одним кадром, как и требовала методика акции.

В съёмках участвовали 92 человека из десяти организаций: Setl Group, RBI, РСТИ, КВС, ПСБ Жилстрой, "Лидер Групп", "Главстрой-СПб", "Метрострой Северной столицы" А также подведомственные Комитету по строительству учреждения — Фонд капитального строительства и реконструкции и Управление строительными проектами

Ролик отправили в Москву, где его объединят с другими видеофрагментами от разных регионов. Итоговый ролик покажут в День строителя — как символ единства всей строительной отрасли России.

Фото: портал "Строительный Петербург".