Петербуржцы смогут увидеть "Оленью Луну" 27 июля

Название этому полнолунию дали коренные американские народы.

Жители Петербурга 27 июля смогут наблюдать полнолуние, которое называют "Оленьей Луной". Доктор наук, просветитель и преподаватель Сергей Чумаков в беседе с "Известиями" рассказал об особенностях явления.

Эксперт объяснил, что словосочетание "Оленья Луна" пришло из традиций североамериканских индейцев, оно связано с поведением местных животных и охотничьими обычаями, но к астрономии не имеет отношения.

Для россиян пик явления придётся на светлое время, а полностью круглый диск над горизонтом можно будет наблюдать только вечером в 17:37 по московскому времени. При этом нужно помнить, что время восхода луны отличается в зависимости от широты. В Санкт-Петербурге луна поднимается в 21:30.

Для наблюдения "Оленьей Луны" Чумаков рекомендовал выбирать открытые пространства, где будет минимум высотных зданий. При этом полный лунный диск будет хорошо виден даже без оптики в центре города. Телескоп или бинокль не смогут дать дополнительных деталей, так как яркий отраженный свет скрывает рельеф кратеров и гор.

В конце июня по всей России наблюдалось июньское полнолуние, известное как Клубничная Луна.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)