В России нашли позволяющий контролировать время артефакт

Уникальный календарь каменного века был изготовлен 17,5 тыс. лет назад.

В устье впадающей в Енисей реки Базаихи обнаружили уникальный артефакт, с помощью которого древние люди контролировали время. Об этом сообщили ТАСС в организации "Красноярская геоархеология".

Специалисты отметили, что находке около 17-17,5 тысячи лет. Артефакт представляет собой уникальную каменную подвеску. Ученые предположили, что в обиходе он выполнял функции календаря, помогая отслеживать ход времени.

Живший в каменном веке человек просверлил в гальке отверстие, а потом по ее периметру нанес что-то напоминающее орнамент из 25 насечек. В центре подвески есть красное пятно, вероятно, символизирующее Солнце, Луну или каплю крови.

Теперь эксперты будут выяснять, что это такое. Они уже назвали данную находку уникальной, так как она у нее нет явных аналогов.

Ранее мы сообщали, что археологи нашли в Старой Ладоге капсулу времени 1968 года.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)