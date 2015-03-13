В ГД предложили включить в ОМС посещение отцами "Школы для беременных"

Татьяна Буцкая объяснила, что важно направить прямое указание от Минздрава в территориальные фонды ОМС.

На российской территории посещение "Школы для беременных" будущими отцами нужно оплачивать за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). С такой просьбой к министру здравоохранения страны Михаилу Мурашко обратилась первый зампред комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая, представляющая партию "Единая Россия". Соответствующей информацией с журналистами поделилась пресс-служба политического деятеля.

"Совет матерей" обращается к вам с просьбой рассмотреть возможность оплаты за счет средств обязательного медицинского страхования медицинской услуги "Школа для беременных" в части подготовки будущих отцов, присутствующих на занятиях совместно с беременными женщинами. текст документа

В письме говорится о том, что на данный момент услуга "Школа для беременных" включена в базовую программу ОМС. А методическими рекомендациями профильного ведомства из федерального правительства предписано проведение психологической подготовки будущих матерей и отцов, а также рекомендовано привлекать мужчин к занятиям. При этом на практике территориальные фонды ОМС отказываются оплачивать посещение занятий будущими отцами из-за отсутствия прямого указания в нормативных актах и опасения штрафных санкций.

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Фото: Piter.tv