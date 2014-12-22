Минздрав Турции рассказал о ситуации с вирусными заболеваниями на курортах

Иностранцы сообщили, что держат вопрос с распространением вируса Коксаки под контролем.

Ситуация с вирусными заболеваниями на курортах Турции находится под пристальным вниманием властей республики. Соответствующее заявление сделали представители информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу местного министерства по здравоохранению. Известно, что 21 июля Роспотребнадзор направил запросы иностранным коллегам и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) из-за полученных через СМИ сообщений о распространении вируса Коксаки среди российских путешественников. Минздрав Турции призвал граждан и гостей страны руководствоваться официальными заявлениями министерства для получения достоверной и надежной информации.

Как и другие инфекционные заболевания, представляющие угрозу для здоровья населения, заболевания, вызванные вирусом Коксаки, находятся под пристальным контролем нашего министерства… Наше министерство непрерывно проводит контрольные мероприятия,... обеспечивает полную прозрачность при обмене информацией с международными организациями. пресс-служба Минздрава Турции

Напомним, что вирус Коксаки относится к группе энтеровирусов. Чаще всего заболевание передается к человеку контактно-бытовым путем, а также через загрязненную воду и пищу. Инфекция обычно сопровождается повышением температуры, сыпью и поражением слизистых оболочек. Наиболее уязвимы к поражению дети. Однако в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.

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