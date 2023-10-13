Петербург запускает новый формат экскурсий по лабораториям и университетам

Одной из главных сложностей остается специфика самих объектов.

Петербург выводит науку из закрытых лабораторий, превращая ее в полноценное туристическое направление. В подкасте "Делового Петербурга" "Петербургский стиль в туризме" председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич анонсировал создание нового нишевого продукта – научно-популярного туризма.

По словам чиновника, современный путешественник всё чаще ищет не стандартные достопримечательности, а уникальные истории и впечатления. Чтобы ответить на этот запрос, власти города объединяют ресурсы крупнейших вузов и исследовательских центров в единую маршрутную сеть.

Проект реализуется по двум ключевым векторам:

Академическая среда: крупнейшие университеты с собственными уникальными экспозициями. К инициативе уже присоединились девять вузов, включая СПбГУ, ИТМО и РГПУ им. Герцена.

Музейные площадки: классические городские институции. Среди четырех присоединившихся музеев – Кунсткамера и Российский этнографический музей. За год и четыре месяца работы шесть аккредитованных туроператоров провели экскурсии для около трех тысяч человек.

Одной из главных сложностей остается специфика самих объектов. Многие лаборатории имеют строгий режим доступа, поэтому для запуска туров потребовалось выстроить сложную инфраструктуру взаимодействия: от согласования сеансов посещения до организации логистики автобусов и питания. При этом статус учреждения значения не имеет — проект открыт как для государственных структур, так и для частных коммерческих площадок при условии высокого качества контента.

Основная аудитория направления – школьники, студенты и абитуриенты. Для университетов это возможность наглядно продемонстрировать свои научные школы будущим студентам, а для города – расширить традиционный туристический поток.

К следующему летнему сезону планируется сделать продукт массовым: научно-популярные экскурсии должны появиться в свободном доступе во всех туристско-информационных центрах Петербурга.

Фото: Piter.TV