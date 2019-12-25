Студентку Герцена выгнали с пары спустя три недели учебы из-за ошибки в списках

Училась, ходила на пары и получила студенческий, но в РГПУ ее не зачислили.

Студентка РГПУ имени Герцена из Петербурга три недели посещала занятия, а затем узнала, что официально не была зачислена в вуз. Как рассказала "КП-Петербург" мать девушки, 18 сентября Екатерину вывели с пары и сообщили, что ее нет в списках обучающихся.

По словам матери, девушка подавала документы через Госуслуги на направление "Экономическое образование и аналитика данных". В приемной комиссии ей сообщили, что она может поступить на платное отделение, после чего был оформлен договор. Для оплаты обучения семья оформила образовательный кредит на 135 тыс. руб.

После этого Екатерина начала посещать занятия. Девушке выдали временный студенческий билет, она вступила в профсоюз и участвовала в посвящении первокурсников в Вырице. Однако 18 сентября во время занятия сотрудники вуза сообщили ей, что она не числится среди студентов. По словам матери, в университете объяснили ситуацию ошибкой при проведении приемной кампании и предложили расторгнуть договор.

В РГПУ имени Герцена подтвердили, что приказ о зачислении Екатерины не издавался. В университете сообщили, что девушка набрала 166 баллов ЕГЭ, тогда как проходной балл последнего рекомендованного абитуриента на выбранную программу составил 230 баллов. В вузе подчеркнули, что договор об образовании сам по себе не означает автоматического зачисления. Образовательные отношения, согласно позиции университета, возникают после издания приказа о приеме. В приказах о зачислении на бакалавриат от 29 августа 2026 года Екатерины не было. Договор с девушкой университет расторг по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. В РГПУ заявили о готовности вернуть деньги, внесенные за семестр. При этом вопрос процентов по образовательному кредиту вуз считает относящимся к отношениям между заемщиком и банком.

Возможность зачисления Екатерины в этом году в университете исключили, поскольку приемная кампания уже завершилась. Девушке предложили рассмотреть другие вузы, где еще продолжается набор, либо поступить в РГПУ в следующем году.

Екатерина направила жалобу прокурору Петербурга. "КП-Петербург" также обратилась за разъяснениями в Министерство просвещения России.

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Фото: Piter.TV