Более 101 тысячи квадратных метров жилья ввели в Петербурге за август

Лидерами по объему введенного жилья стали Московский и Пушкинский районы.

В августе 2026 года в Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию более 101 тысячи квадратных метров жилья. За месяц в городе сдали 85 жилых домов на 2466 квартир. По информации портала "Строительный Петербург", на частные дома пришлось 17158 квадратных метров. Всего за августе в городе в эксплуатацию ввели 76 домов ИЖС.

Наибольшие объемы ввода жилья зафиксированы в Московском и Пушкинском районах. Именно эти территории стали лидерами месяца по строительной активности и объему новых квартир.

Больше всего новостроек появилось в Московском районе: здесь введено семь многоквартирных домов на 1889 квартир. На втором месте — Пушкинский район, где завершено строительство двух домов общей площадью 23,7 тыс. кв. м на 501 квартиру.

Помимо жилья, в августе в городе появились новые объекты социальной и гражданской инфраструктуры. Среди них детский сад на 220 мест в Невском районе. На Октябрьской набережной построили гостиницу с многоэтажной автостоянкой.

В Красногвардейском районе на территории предприятия "Ручьи" открыли школу на 825 мест. Также сданы детский сад на 220 мест на проспекте Энтузиастов и еще одно образовательное учреждение на 1375 мест на Пискаревском проспекте. В Петродворцовском районе в поселке Стрельна ввели в эксплуатацию поликлинику на 420 посещений за смену. Во Фрунзенском районе завершилось строительство школы на 1250 мест.

В Красносельском районе ввели в эксплуатацию здание высокотехнологичного медицинского корпуса для Городской больницы №15. На улице Спирина — детский сад на 240 мест. В Приморском районе сдали объект начального и среднего общего образования на 550 мест.

Фото: Комитет по строительству

Инфографика: портал "Строительный Петербург"