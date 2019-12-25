Петербург попросил Минстрой снизить план по вводу жилья на 1 млн "квадратов"

Застройщики сбавили темпы.

Правительство Петербурга обратилось в Минстрой с просьбой пересмотреть соглашение о реализации регионального проекта "Жильё" (в составе нацпроекта "Инфраструктура для жизни"). Документ, подписанный в 2020 году, предусматривает ввод в 2026 году 2,6 млн кв. метров жилья — как в многоквартирных домах, так и в индивидуальном строительстве. Однако выполнить этот показатель, по данным на начало сентября, не получится, пишет ДП.

Согласно статистике комитета по строительству, к середине августа в Петербурге введено 870 тыс. кв. метров жилья (606 объектов). Это 770 тыс. "квадратов" в 55 многоквартирных домах и 100 тыс. — в 551 объекте ИЖС. За аналогичный период 2025 года было введено 1,526 млн кв. метров. В целом за прошлый год построили 2,687 млн кв. метров. Таким образом, "недобор" в 2026 году может составить около 1 млн кв. метров.

Экономист Дмитрий Прокофьев связывает ситуацию с провалом в первом квартале: за январь–март ввели 113,9 тыс. кв. метров — на 83,8% меньше, чем в 2025 году. Во втором квартале нарастить объёмы не удалось. В комитете по строительству подтвердили, что корректировка показателей "возможна по согласованию с Минстроем", но конкретную цифру не назвали. Застройщики, по словам чиновников, вынуждены корректировать темпы из-за экономических условий.

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Фото: Piter.tv