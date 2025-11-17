Музаев рассказал, когда могут ввести практическую часть ЕГЭ по химии и биологии

В Рособрнадзоре рассказали о необходимости закупки лабораторного оборудования.

Введение практической части в ЕГЭ по химии, физике и биологии возможно не ранее 2028 года. Соответствующее заявление сделал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в комментарии ждя журналистов новостного агентства "ТАСС". Чиновник из профильного ведомства заметил, что в настоящее время модель только обсуждается, а власти все еще должны решить моменты, связанные с оборудованием, безопасностью и подготовкой учителей. Для этого требуется закупить одинаковое лабораторное оборудование для всех пунктах сдачи государственного экзамена. Министерство просвещения России утвердило стандарт лабораторного оборудования, который в ближайшие годы будет приобретено.

Учителя ответственны за жизнь детей: ожог, ЧП - вплоть до уголовной ответственности. Не каждый учитель воспримет такую процедуру с радостью, если есть такие риски. <…> Хотелось бы в ближайшем будущем увидеть такую возможность для сдачи этих предметов. Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

Анзор Музаев также отметил проблему "цифрового эксперимента": некоторые школьники прекрасно делают лабораторные работы на компьютере, но теряются с реальной пробиркой в руках.

