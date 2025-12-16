При пожаре в ангаре в Калининском районе пострадали двое мужчин

Вечером 8 июня на Минеральной улице загорелось здание площадью 400 квадратных метров. Двое пострадавших госпитализированы, к тушению привлекли 15 единиц техники и 64 спасателя.

Вечером 8 июня в Калининском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар в ангаре, расположенном на улице Минеральной, 32. Как сообщили в МЧС, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. В результате инцидента пострадали двое мужчин, они доставлены в больницу.

В 20:17 был объявлен отказ номеру 1БИС, пожарные подразделения работали по номеру 1. К ликвидации огня привлекли 15 единиц спецтехники и 64 человека личного состава. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

Напомним, ранее для тушения этого пожара направили пожарный поезд Октябрьской железной дороги с 120 тоннами воды и 2,5 тоннами пенообразователя. Угрозы объектам РЖД не было.

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Фото: пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области