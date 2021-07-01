До конца 2026 года в Ленобласти откроют новые кемпинги для автотуристов

Особое внимание власти уделяют созданию комфортной инфраструктуры на федеральных трассах М-10 и М-11.

До конца 2026 года в Ленинградской области планируется открыть несколько новых современных кемпингов для путешественников на автомобилях, часть из которых будет оборудована стоянками для автодомов. Об этом сообщила председатель регионального комитета по культуре и туризму Ольга Мельникова.

По её словам, в ближайшее время в Тосненском районе начнут работу новые площадки для отдыха, а также модульная гостиница "Трасса М-10" на 20 номеров. Эти инициативы реализуются в рамках исполнения поручения президента России по развитию автотуризма, а также национального проекта "Туризм и гостеприимство", рассчитанного до 2027 года.

Особое внимание власти уделяют созданию комфортной инфраструктуры на федеральных трассах М-10 и М-11. На маршруте "Государева дорога" сейчас функционируют 103 объекта придорожного сервиса. Власти обсуждают с собственниками объектов возможность подключения мобильных торговых точек к электроснабжению и водоснабжению.

На трассе М-11 "Нева" уже действуют четыре многофункциональные зоны с фудтраками. Работа по развитию дорожной инфраструктуры для отдыха водителей и пассажиров продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что в Невской Дубровке дан старт строительству нового музея "Невский Пятачок".

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