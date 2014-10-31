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Двое мужчин устроили дебош в ресторане на Ленинском проспекте
Вчера, 16:45
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Двое мужчин устроили дебош в ресторане на Ленинском проспекте

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Сумма причиненного ущерба устанавливается.

Росгвардейцы Кировского района задержали нетрезвых мужчин, повредивших имущество ресторана и ограбивших сотрудницу. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. 

Злоумышленники отдыхали в заведении с китайской кухней на Ленинском проспекте 8 августа. Ночью они ворвались туда и устроили дебош. По словам грабителей, ранее ими был оставлен мобильный телефон. Работница попыталась объяснить, что никакое устройство не находили. На это граждане и отреагировали агрессивно, разбив входную дверь, витрину, посуду и предметы интерьера. Другой официант позвонил в полицию. 

На выходе из ресторана поймали местных жителей в возрасте 46 и 47 лет, похищенный смартфон вернули потерпевшей. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

Ранее на Piter.TV: петербуржец накинулся на пассажирку электрички за отказ уступить место. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: происшествия, росгвардия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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