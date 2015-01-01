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Главу строительной фирмы будут судить за травмирование рабочего на территории ЖК в Петербурге
Сегодня, 15:12
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Главу строительной фирмы будут судить за травмирование рабочего на территории ЖК в Петербурге

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Пострадавший получил множественные повреждения, в том числе колотую рану груди.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 216 УК РФ, сообщили 10 августа в надзорном ведомстве. 

В мае ответственное лицо организации, которая производит фасадные работы на строительной площадке жилого дома на территории предприятия "Ручьи", допустило нарушение. Мужчина не обеспечил надлежащее ограждение опасной зоны. В результате на 40-летнего рабочего упал отрез железного арматурного проката. Он получил множественные повреждения, в том числе колотую рану груди. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что годовалого ребенка госпитализировали после падения из окна на улице Крыленко. 

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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