Главу строительной фирмы будут судить за травмирование рабочего на территории ЖК в Петербурге

Пострадавший получил множественные повреждения, в том числе колотую рану груди.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 216 УК РФ, сообщили 10 августа в надзорном ведомстве.

В мае ответственное лицо организации, которая производит фасадные работы на строительной площадке жилого дома на территории предприятия "Ручьи", допустило нарушение. Мужчина не обеспечил надлежащее ограждение опасной зоны. В результате на 40-летнего рабочего упал отрез железного арматурного проката. Он получил множественные повреждения, в том числе колотую рану груди.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV