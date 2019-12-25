Годовалого ребенка госпитализировали после падения из окна на улице Крыленко

Следователи призвали родителей не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами.

Следствие устанавливает обстоятельства травмирования годовалого ребенка в Невском районе Петербурга. Мальчик выпал из окна второго этажа на улице Крыленко 9 августа, сообщили в СК РФ.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, по данному факту организована процессуальная проверка. Следователи призвали родителей не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Рекомендуется установить специальные блокираторы, фиксаторы и ограничители и убрать расположенную рядом с подоконниками мебель.

Помните, что безопасность детей напрямую зависит от внимательности и ответственности взрослых. Даже кратковременное отсутствие контроля за ребенком может привести к необратимым последствиям. Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что дворник, спасший выпавшего ребенка, переехал в Москву.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу