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Годовалого ребенка госпитализировали после падения из окна на улице Крыленко
Сегодня, 12:59
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Годовалого ребенка госпитализировали после падения из окна на улице Крыленко

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Следователи призвали родителей не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами.

Следствие устанавливает обстоятельства травмирования годовалого ребенка в Невском районе Петербурга. Мальчик выпал из окна второго этажа на улице Крыленко 9 августа, сообщили в СК РФ. 

Пострадавшего госпитализировали в больницу, по данному факту организована процессуальная проверка. Следователи призвали родителей не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Рекомендуется установить специальные блокираторы, фиксаторы и ограничители и убрать расположенную рядом с подоконниками мебель. 

Помните, что безопасность детей напрямую зависит от внимательности и ответственности взрослых. Даже кратковременное отсутствие контроля за ребенком может привести к необратимым последствиям. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее мы рассказывали о том, что дворник, спасший выпавшего ребенка, переехал в Москву. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: невский район, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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