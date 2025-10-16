Дворник, спасший выпавшего ребенка в Петербурге, переехал в Москву

Герой из Петербурга, поймавший мальчика после падения с седьмого этажа, рассказал, как изменилась его жизнь спустя пять месяцев.

Дворник Хайрулло Ибадуллаев, который в феврале спас семилетнего мальчика после падения из окна в Петербурге, получил еще одну награду. На форуме Народного фронта "Все для победы!" его отметили в номинации "Обыкновенные герои" за проявленное мужество. Об этом пишет "КП-Петербург".

Несчастный случай произошел во дворе жилого комплекса на Петрозаводской улице. Во время уборки территории мужчина заметил ребенка, который находился на подоконнике открытого окна. По словам Ибадуллаева, он пытался привлечь внимание окружающих, однако спустя несколько секунд мальчик сорвался вниз. Дворник успел подбежать и поймал ребенка практически у самой земли, смягчив удар.

Мальчик получил тяжелые травмы и несколько недель провел в реанимации. Сам спаситель также пострадал, получив ушибы грудной клетки и руки, однако вскоре вернулся к работе. За свой поступок Ибадуллаев уже был награжден знаком отличия "За доблесть в спасении" и памятными часами от правительства Петербурга, медалью "Жасорат" от президента Узбекистана, а также денежной премией в размере 1 млн рублей от фонда имени Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян. Мужчина рассказал, что все полученные средства направил семье в Узбекистан, где живут его жена, четыре дочери и нуждающийся в лечении отец.

После поездки на родину Ибадуллаев вновь приехал в Россию и устроился работать в Москве. Он пояснил, что продолжает обеспечивать семью, поскольку заработка в Узбекистане для этого недостаточно. При этом мужчина признался, что хотел бы еще раз увидеть спасенного ребенка, однако его мать с ним так и не связалась.

Ранее сообщалось, что соседи подарили конверт с деньгами дворнику спасшему ребенка в Петербурге.

Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга