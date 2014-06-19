Соседи подарили конверт с деньгами дворнику спасшему ребенка в Петербурге

В Северной столице отблагодарили дворника, который поймал выпавшего из окна мальчика.

Дворник Хайрулло Ибадуллаев, спасший выпавшего из окна ребенка в Петербурге, получил денежное вознаграждение от благодарных соседей. Об этом сообщает RT. Инициативу проявили жильцы дома, где произошло ЧП. После того как история получила широкую огласку в интернете, к сбору средств подключились люди из других регионов России.

Организаторы акции не раскрывают итоговую сумму, которую удалось собрать. Сам Ибадуллаев рассказал, что на эти деньги планирует закрыть кредит, сделать ремонт в своем доме и помочь родителям. В ближайшее время он намерен вернуться к семье в Узбекистан.

Дворник также признался, что очень хочет встретиться со спасенным мальчиком и лично пообщаться с ним. Напомним, мужчина поймал ребенка, который выпал из окна, проявив героизм и быстроту реакции.